Сотрудники "Тольяттиазота" посетили центр внешкольной работы "Успех", где подвели итоги реализации проекта "Молодежь - за экомир". Инициатива педагогов из Жигулевска получила поддержку предприятия в рамках V этапа грантового конкурса "Химия добра".

Концепция проекта предусматривает вовлеченность молодого поколения в изучение флоры и фауны родного края, а также сохранение заповедных мест и животных, занесенных в Красную книгу. Его экологическая направленность стала одним из преимуществ для победы в конкурсе общественно значимых инициатив.

Итоговая встреча по результатам работы за год объединила представителей школ городов Тольятти, Жигулевска и населенных пунктов Ставропольского района. Участникам продемонстрировали разработанные настольные игры, содержащие уникальные сведения о природе Поволжья, - "Турпоход по Самарской Луке" и "Красная книга Самарской области".

Помимо краеведческих настольных игр, авторы проекта реализовали насыщенную просветительскую программу. Она включала в себя конкурсы, научно-практические конференции, экскурсии и экологические акции.

Опыт центра "Успех" и наглядные учебные пособия будут распространены среди 37 образовательных учреждений Самарской области, включая школы-интернаты, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Экопросвещение является одной из приоритетных задач "Тольяттиазота". Данный проект был выбран в качестве одного из победителей грантового конкурса компании за свою актуальность, востребованность и серьезную образовательную составляющую. Мы надеемся, что эковолонтерство увлечет всех участников проекта и они станут не только ответственными природопользователями, но и внесут свой вклад в сохранение природы", - отметила директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.