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Театр Культура

Самарский театр драмы представит спектакль "ВРЕМЯ Z"

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 октября, в 19:00 на Малой сцене Самарского театра драмы покажут спектакль "ВРЕМЯ Z" (16+).

"ВРЕМЯ Z" - спектакль Оренбургского государственного областного драматического театра им. М.Горького по произведению Виталия Молчанова в постановке народного артиста РФ Рифката Исрафилова.

"24 февраля 2022 года в моей стране изменилось многое. Точнее даже говоря - для многих. То, что было где-то далеко и появлялось только в выпусках новостей или обсуждалось в узком кругу на кухне… Теперь для всех стало неожиданно близко… и страшно… Для всех", - так начинается литературно-драматическая композиция оренбургского поэта Виталия Молчанова - очевидца многих событий в Донбассе. Театр не мог остаться в стороне от того, что волнует всех и каждого.

В исполнении артистов театра прозвучат стихотворения поэта, написанные в поездках в Донбасс и в Крым, а также фрагменты поэмы "Донецк", за которую Виталий Молчанов был удостоен премии им. А.Дельвига "За верность Слову и Отечеству".

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