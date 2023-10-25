Самарский театр драмы представит спектакль "ВРЕМЯ Z"

В понедельник, 30 октября, в 19:00 на Малой сцене Самарского театра драмы покажут спектакль "ВРЕМЯ Z" (16+).
"ВРЕМЯ Z" - спектакль Оренбургского государственного областного драматического театра им. М.Горького по произведению Виталия Молчанова в постановке народного артиста РФ Рифката Исрафилова.
"24 февраля 2022 года в моей стране изменилось многое. Точнее даже говоря - для многих. То, что было где-то далеко и появлялось только в выпусках новостей или обсуждалось в узком кругу на кухне… Теперь для всех стало неожиданно близко… и страшно… Для всех", - так начинается литературно-драматическая композиция оренбургского поэта Виталия Молчанова - очевидца многих событий в Донбассе. Театр не мог остаться в стороне от того, что волнует всех и каждого.
В исполнении артистов театра прозвучат стихотворения поэта, написанные в поездках в Донбасс и в Крым, а также фрагменты поэмы "Донецк", за которую Виталий Молчанов был удостоен премии им. А.Дельвига "За верность Слову и Отечеству".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.