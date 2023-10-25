Самарскую постановку оперы "Мастер и Маргарита" покажут на сцене Мариинского театра

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича представит свой премьерный спектакль - оперу "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского - на сцене Мариинского театра.

Показ пройдет 16 ноября, в день начала Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова и его договоренностям с художественным руководителем - директором "Мариинки" Валерием Гергиевым.

Премьера оперы "Мастер и Маргарита" состоялась на сцене САТОБ 6 октября. Самарская постановка по одноименному роману Михаила Булгакова стала значимым событием для российской культуры - полная версия оперы раньше не ставилась ни в одном театре страны.

После премьеры губернатор Дмитрий Азаров поздравил коллектив театра с успешным выступлением и предложил руководству показать оперу на сцене Государственного академического Мариинского театра. Инициатива главы региона была поддержана. На прошлой неделе самарский театр получил официальное приглашение от Мариинки выступить с гастролями.

"Мы с энтузиазмом поддержали идею Дмитрия Игоревича, но не могли предположить, что все случится так быстро. Он лично переговорил с художественным руководителем - директором Мариинского театра. И Валерий Абисалович Гергиев, который очень хорошо знаком с нашим губернатором, решил пригласить нас на гастроли, - отметил художественный руководитель и главный дирижер самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов. - Для нашего театра будущие гастроли в Мариинку - огромная честь, важнейшее событие для культуры Самарской области. И только благодаря инициативе, желанию и умению Дмитрия Игоревича работать на благо региона вопрос удалось решить в такие сжатые сроки. Мы просто восхищены тем, как все произошло. Хочу отметить, что благодаря поддержке губернатора стала возможна и сама постановка оперы "Мастер и Маргарита", премьерные показы которой прошли с невероятным успехом, мы порадовали самарского зрителя".

Делегация театра уже выезжала в Санкт-Петербург, сейчас ведется активная работа по решению необходимых организационных и технических вопросов будущих гастролей.

Показ состоится 16 ноября - в первый день Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятие станет важнейшим событием для профессионального сообщества - деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций России и зарубежных стран, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Решение о проведении форума в 2023 г. принято президентом РФ Владимиром Путиным. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на форуме предлагается собрать представителей стран СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств.

"Тот факт, что наша постановка на сцене Мариинского театра состоится в первый день проведения международного культурного форума, придает нашим гастролям еще большую значимость. Это возможность заявить о себе на новом уровне", - подчеркнул художественный руководитель самарского театра оперы и балеты Евгений Хохлов.

Первые три премьерных показа оперы "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского прошли в самарском театре 6, 7 и 8 октября. Постановка получила высочайшие оценки зрителей и критиков. Еще два спектакля в Самаре состоятся 6 и 7 декабря.

Режиссером спектакля в самарском театре выступил народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Художник-постановщик Сергей Новиков. Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским.