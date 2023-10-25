Самарскую постановку оперы "Мастер и Маргарита" покажут на сцене Мариинского театра

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича представит свой премьерный спектакль - оперу "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского - на сцене Мариинского театра.
Показ пройдет 16 ноября, в день начала Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова и его договоренностям с художественным руководителем - директором "Мариинки" Валерием Гергиевым.
Премьера оперы "Мастер и Маргарита" состоялась на сцене САТОБ 6 октября. Самарская постановка по одноименному роману Михаила Булгакова стала значимым событием для российской культуры - полная версия оперы раньше не ставилась ни в одном театре страны.
После премьеры губернатор Дмитрий Азаров поздравил коллектив театра с успешным выступлением и предложил руководству показать оперу на сцене Государственного академического Мариинского театра. Инициатива главы региона была поддержана. На прошлой неделе самарский театр получил официальное приглашение от Мариинки выступить с гастролями.
"Мы с энтузиазмом поддержали идею Дмитрия Игоревича, но не могли предположить, что все случится так быстро. Он лично переговорил с художественным руководителем - директором Мариинского театра. И Валерий Абисалович Гергиев, который очень хорошо знаком с нашим губернатором, решил пригласить нас на гастроли, - отметил художественный руководитель и главный дирижер самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов. - Для нашего театра будущие гастроли в Мариинку - огромная честь, важнейшее событие для культуры Самарской области. И только благодаря инициативе, желанию и умению Дмитрия Игоревича работать на благо региона вопрос удалось решить в такие сжатые сроки. Мы просто восхищены тем, как все произошло. Хочу отметить, что благодаря поддержке губернатора стала возможна и сама постановка оперы "Мастер и Маргарита", премьерные показы которой прошли с невероятным успехом, мы порадовали самарского зрителя".
Делегация театра уже выезжала в Санкт-Петербург, сейчас ведется активная работа по решению необходимых организационных и технических вопросов будущих гастролей.
Показ состоится 16 ноября - в первый день Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятие станет важнейшим событием для профессионального сообщества - деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций России и зарубежных стран, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Решение о проведении форума в 2023 г. принято президентом РФ Владимиром Путиным. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на форуме предлагается собрать представителей стран СНГ, ШОС, БРИКС и других дружественных государств.
"Тот факт, что наша постановка на сцене Мариинского театра состоится в первый день проведения международного культурного форума, придает нашим гастролям еще большую значимость. Это возможность заявить о себе на новом уровне", - подчеркнул художественный руководитель самарского театра оперы и балеты Евгений Хохлов.
Первые три премьерных показа оперы "Мастер и Маргарита" Сергея Слонимского прошли в самарском театре 6, 7 и 8 октября. Постановка получила высочайшие оценки зрителей и критиков. Еще два спектакля в Самаре состоятся 6 и 7 декабря.
Режиссером спектакля в самарском театре выступил народный артист России, лауреат премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Юрий Александров. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик - Евгений Хохлов. Художник-постановщик Сергей Новиков. Либретто по одноименному роману Михаила Булгакова написано Юрием Димитриным и Виталием Фиалковским.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.