Пенсионеры смогут бесплатно посетить матч "Крыльев Светов" с "Оренбургом"

В субботу, 28 октября, в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом" пройдет семейный праздник - День бабушек и дедушек.
В связи с этим "Крылья Советов" подготовили специальную акцию, приуроченную к этому дню.
Пенсионеры могут оформить бесплатные билеты в сектор C125 на матч 13 тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Оренбургом".
Получить бесплатные билеты можно в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль". Все, что необходимо, - предъявить пенсионное удостоверение и назвать номер Карты болельщика.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?