Пенсионеры смогут бесплатно посетить матч "Крыльев Светов" с "Оренбургом"

В субботу, 28 октября, в день матча "Крыльев Советов" с "Оренбургом" пройдет семейный праздник - День бабушек и дедушек.

В связи с этим "Крылья Советов" подготовили специальную акцию, приуроченную к этому дню.

Пенсионеры могут оформить бесплатные билеты в сектор C125 на матч 13 тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Оренбургом".

Получить бесплатные билеты можно в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Вертикаль". Все, что необходимо, - предъявить пенсионное удостоверение и назвать номер Карты болельщика.