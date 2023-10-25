Президент АвтоВАЗа признан "Авто-персоной" года

Во вторник, 24 октября, прошла одиннадцатая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО 2023". АвтоВАЗ завоевал сразу две награды в самой престижной автомобильной премии России.

Президент компании Максим Соколов был удостоен звания "АВТО-ПЕРСОНА ГОДА" за весомый вклад в развитие предприятия и всю автомобильную отрасль страны.

LADA Vesta нового поколения - флагман модельного ряда - победила в специальной номинации "Ресурсный тест" от журнала "Автопанорама".

"ТОП-5 АВТО" - первая в России профессиональная премия от независимых экспертов в различных сферах автобизнеса, главная задача которой - выявление лучших автомобилей по итогам года и определение персон, оказывающих наибольшее влияние на развитие автомобильного дела в России. В этом году в жюри премии насчитывалось 36 авторитетных автомобильных экспертов России.