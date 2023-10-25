Президент АвтоВАЗа признан "Авто-персоной" года

Во вторник, 24 октября, прошла одиннадцатая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО 2023". АвтоВАЗ завоевал сразу две награды в самой престижной автомобильной премии России.
Президент компании Максим Соколов был удостоен звания "АВТО-ПЕРСОНА ГОДА" за весомый вклад в развитие предприятия и всю автомобильную отрасль страны.
LADA Vesta нового поколения - флагман модельного ряда - победила в специальной номинации "Ресурсный тест" от журнала "Автопанорама".
"ТОП-5 АВТО" - первая в России профессиональная премия от независимых экспертов в различных сферах автобизнеса, главная задача которой - выявление лучших автомобилей по итогам года и определение персон, оказывающих наибольшее влияние на развитие автомобильного дела в России. В этом году в жюри премии насчитывалось 36 авторитетных автомобильных экспертов России.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы