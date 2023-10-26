В 2024 году в Самарской области проиндексируют тарифы на электроэнергию

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал проект приказа, в соответствии с которым во втором полугодии 2024 года будут проиндексированы тарифы на электроэнергию.
Предполагается, что одноставочный тариф увеличится с 5,04 до 5,48 руб. за 1 кВт в час. Для жителей, применяющих одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток, платежи в дневной зоне (пиковой и полупиковой) вырастут с 5,61 руб. до 6,42 руб., в ночной зоне - с 2,80 руб. до 3,21 руб. за 1 кВт в час.
Для тех, кто применяет одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток, пиковая зона обойдется в 6,79 руб. (вместо 6,21 руб. ранее), полупиковая - в 5,33 руб. (вместо 4,83 руб.), ночная зона - в 3,21 руб. (против 2,80 руб. за кВт в час в 2023 году).
Более подробно с новыми тарифами можно ознакомиться по ссылке на сайте профильного департамента.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....