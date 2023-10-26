Спрятал тело в колодец: тольяттинца будут судить за убийство

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 55-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 21 мая 2023 г. на ул. Вокзальной, 98в мужчина поссорился с потерпевшим, убил его, а тело спрятал в колодец.
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Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".