Как предпринимателю из Самарской области начать экспортировать

С чего начать предпринимателю, который планирует развивать внешнеэкономическое направление своего бизнеса? Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" старт в экспорте может быть проще, чем кажется. Региональный центр "Мой бизнес" предлагает три простых шага, которые можно сделать уже сейчас, чтобы вывести свою продукцию на новые рынки.

1. Получить новые знания и сразу применить их на практике

Специально для будущих и начинающих экспортеров на онлайн-платформе "Школа экспорта" РЭЦ доступны обучающие видео. Это полезная и актуальная информация, которой делятся практикующие эксперты, а доступ к ней открыт для всех зарегистрированных пользователей на платформе "Мой экспорт" в разделе "Обучение ВЭД".

Более 10 доступных видеокурсов охватывают весь экспортный цикл - все, что нужно знать начинающему экспортеру! Каждый видеокурс длится несколько часов и разбит на лекции не более 10 минут: такой формат оценят все занятые предприниматели, а доступ откроется из любой точки, где есть Интернет. Посмотреть онлайн-уроки можно здесь.

2. Получить консультацию от специалистов регионального Центра поддержки экспорта

Чтобы достичь экспортной цели, нужно сформировать четкий запрос. Проще всего это сделать в диалоге с профессионалами, которые уже помогли многим региональным экспортерам в решении их задач. На консультации предприниматель сможет определиться с наиболее перспективными формами и мерами господдержки в каждом конкретном случае. Записаться на встречу со специалистом ЦПЭ можно по телефону 8 (846)262 00 62

3. Пообщаться с действующими экспортерами

Значимость обмена опытом на стартовом этапе развития экспортного направления сложно переоценить. Предпринимателю важно узнать о преимуществах и нюансах работы с зарубежными рынками от тех, кто уже развивает экспорт в бизнесе. Сделать это удобно на мероприятиях от Центра поддержки экспорта и центра "Мой бизнес", а также во время бизнес-миссий, вебинаров и других тематических деловых событий.

Анонсы предстоящих мероприятий публикуются на едином портале господдержки mybiz63.ru, в разделе "Календарь мероприятий" и в социальных сетях проекта "Мой бизнес-63".