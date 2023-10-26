Под Тольятти задержали двух водителей с поддельными правами

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали двух водителей с поддельными правами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В начале октября на посту ДПС у с. Зеленовка сотрудники ДПС остановили для осмотра Peugeot 308, за рулем которого была 31-летняя жительница Московской области. Женщина предъявила водительское удостоверение, которое вызвало подозрения у правоохранителей. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.
Женщина пояснила, что никогда не получала водительского удостоверения, но решила купить его за 45 тыс. руб. через Интернет.
Через несколько дней правоохранителям попался водитель большегруза Scania. 46-летнего мужчину также остановили для проверки документов и обнаружили подделку. Водитель пояснил, что купил права в Интернете за 15 тыс. руб., чтобы работать на грузовике.
В отношении обоих автомобилистов возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов").
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".