Под Тольятти задержали двух водителей с поддельными правами

В Ставропольском районе Самарской области полицейские задержали двух водителей с поддельными правами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В начале октября на посту ДПС у с. Зеленовка сотрудники ДПС остановили для осмотра Peugeot 308, за рулем которого была 31-летняя жительница Московской области. Женщина предъявила водительское удостоверение, которое вызвало подозрения у правоохранителей. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.

Женщина пояснила, что никогда не получала водительского удостоверения, но решила купить его за 45 тыс. руб. через Интернет.

Через несколько дней правоохранителям попался водитель большегруза Scania. 46-летнего мужчину также остановили для проверки документов и обнаружили подделку. Водитель пояснил, что купил права в Интернете за 15 тыс. руб., чтобы работать на грузовике.

В отношении обоих автомобилистов возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов").