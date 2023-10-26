Транспортное подразделение "Т Плюс" отметило своих лучших сотрудников

Волжский филиал АО "ЮНИС" (дочернее общество ПАО "Т Плюс") отметил почетными грамотами за безаварийное управление автотранспортом, отсутствие нарушений правил дорожного движения и добросовестный труд 35 водителей предприятия и работников авторемонтной мастерской. В торжественном мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Волжский филиал АО "ЮНИС" обеспечивает автотранспортные перевозки, а также выполнение подъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы "Т Плюс" в Самарской и Ульяновской областях. На сегодняшний день в организации работает 698 человек, большая часть из которых трудятся водителями автомобиля, погрузчика, машинистами автовышки и автогидроподъемника, крана, экскаватора или бульдозера, а также трактористами. Автопарк насчитывает более 580 единиц техники.

"Наше предприятие вносит свой важный вклад в надежное теплоснабжение жителей региона, обеспечивая энергетиков двух регионов всей необходимой техникой. В преддверии Дня автомобилиста мы отмечаем водителей и авторемонтников — профессионалов своего дела, способных качественно и в срок выполнить любую производственную задачу", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.