Транспортное подразделение "Т Плюс" отметило своих лучших сотрудников

Волжский филиал АО "ЮНИС" (дочернее общество ПАО "Т Плюс") отметил почетными грамотами за безаварийное управление автотранспортом, отсутствие нарушений правил дорожного движения и добросовестный труд 35 водителей предприятия и работников авторемонтной мастерской. В торжественном мероприятии приняли участие представители Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
Волжский филиал АО "ЮНИС" обеспечивает автотранспортные перевозки, а также выполнение подъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы "Т Плюс" в Самарской и Ульяновской областях. На сегодняшний день в организации работает 698 человек, большая часть из которых трудятся водителями автомобиля, погрузчика, машинистами автовышки и автогидроподъемника, крана, экскаватора или бульдозера, а также трактористами. Автопарк насчитывает более 580 единиц техники.
"Наше предприятие вносит свой важный вклад в надежное теплоснабжение жителей региона, обеспечивая энергетиков двух регионов всей необходимой техникой. В преддверии Дня автомобилиста мы отмечаем водителей и авторемонтников — профессионалов своего дела, способных качественно и в срок выполнить любую производственную задачу", — отметил директор Волжского филиала АО "ЮНИС" Олег Добровольский.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!