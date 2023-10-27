В Самаре 27 октября открывается движение по мосту на ул. Земеца

В пятницу, 27 октября, открывается рабочее движение по путепроводу "139 километр", проходящему по ул. Земеца, сообщает мэр города Елена Лапушкина.

Напомним, ремонт данного участка дороги стартовал в начале апреля. Подрядчик работал с опережением графика. В этом году выполнено сверх запланированного объема работ - уложен и верхний слой асфальта. Теперь это современная и комфортабельная дорога, отвечающая всем требованиям безопасности. На 2024 г. останется небольшой фронт работ под мостом.

Открытие автомобильного движения запланировано на 14:00, а трамвайные рейсы возобновятся с утра понедельника, 30 октября.