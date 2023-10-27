Трое ритуальщиков пойдут под суд в Тольятти из-за разбоя на кладбище

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение троим местным жителям по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

По версии следствия, в январе 2022 г. на кладбище в с. Нижнее Санчелеево сообщники напали на конкурента, работающего в сфере ритуальных услуг, и забрали его имущество. Целью преступников была монополизация ритуального бизнеса в Тольятти и Ставропольском районе.

Уголовное дело будет рассматривать Ставропольский районный суд.