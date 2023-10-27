Трое ритуальщиков пойдут под суд в Тольятти из-за разбоя на кладбище

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение троим местным жителям по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").
По версии следствия, в январе 2022 г. на кладбище в с. Нижнее Санчелеево сообщники напали на конкурента, работающего в сфере ритуальных услуг, и забрали его имущество. Целью преступников была монополизация ритуального бизнеса в Тольятти и Ставропольском районе.
Уголовное дело будет рассматривать Ставропольский районный суд.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".