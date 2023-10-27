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Государство и Бизнес Экономическая политика

Жительницы Самарской области смогут обучиться тонкостям открытия онлайн-турагентств

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минэкономразвития России расширило возможности проекта "Мама-предприниматель" и вместе с группой компаний "Слетать.ру" проводит интенсив для деловых женщин страны. В ходе программы участницы узнают тонкости бизнеса по франшизе, инструменты открытия онлайн-турагентств, а также поборются за главный приз - франшизу "Слетать.ру".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Участницы прослушают курс в формате вебинаров, посвященных темам запуска и развития бизнеса в туризме и франчайзинге, особенностям и трендам в этих сферах предпринимательства от экспертов "Слетать.ру". Интенсив будет включать задания и тестирования, которые позволят закрепить полученные знания, а также определить трех финалисток.

Одна финалистка получит доступ к полному набору обучающих материалов для запуска бизнеса в сфере туризма (выгода до 100000 рублей), вторая финалистка сможет открыть онлайн-турагентство под брендом "Слетать.ру" (выгода до 170000 рублей), третья получит франшизу на офлайн-турагентство (выгода до 350000 рублей).

Подать заявку на участие в интенсиве можно на сайте мамапредприниматель.рф до 30 октября включительно. Обучающий трек стартует 30 октября.

В Самарской области начинающие предприниматели также могут получить консультационные, образовательные, финансовые, имущественные и многие другие меры поддержки. Для этого в регионе создана сеть центров "Мой бизнес", в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Сегодня рынок франшиз в России активно развивается: его оборот за 2022 вырос на 19% и составил 2,78 трлн рублей, число занятых во франчайзинговых сетях увеличилось за 2022 год на 9% до 1,24 млн сотрудников. Активно развивается и туристическая отрасль: число турпоездок по России за май-август выросло на 16%, таким образом, в высокий летний сезон отдохнуло 32 млн человек, что на 5 млн больше, чем годом ранее. По нашим оценкам, рост занятости наблюдается среди МСП в гостиничном бизнесе и общественном питании (+35%, с 1,02 млн до 1,38 млн человек)", - отметила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

"Мы с радостью поддерживаем любые предпринимательские инициативы, всегда готовы делиться накопленными профессиональными знаниями и опытом и с особым трепетом поможем женщинам с детьми начать свое дело", - отметил управляющий директор группы компаний "Слетать.ру" Евгений Данилович.

Федеральный проект "Мама-предприниматель" - программа для деловых мам и развития их бизнеса, существующая более 10 лет. В 2023 году Минэкономразвития России перезапустило проект по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" с обновленным пулом партнеров: Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта -  компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте мамапредприниматель.рф.

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