"Жигулевская долина" — лучший технопарк страны

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" подтвердил наивысший уровень эффективности, став лидером страны среди аналогичных площадок. Итоги IX Национального рейтинга технопарков России подвели сегодня в Минеральных Водах на Международной деловой конференции и выставке "InRussia". Сам рейтинг составлен АКИТ — Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ страны.
В общей сложности эксперты оценивали 113 технопарков. "Жигулевская долина" стала первой, опередив технопарк "Элма" в Зеленограде и Morion Digital в Перми.
"Мы благодарны федеральным коллегам за столь высокую оценку нашей работы. Уже более 300 инновационных и высокотехнологических проектов развиваются на площадке "Жигулевской долины". Большой командой технопарка и регионального правительства во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым мы создаем все необходимые условия для развития инноваций в Самарской области, оказываем резидентам комплексную поддержку для динамичного роста и вывода их продуктов на рынок. Эта системная работа — вклад в технологическую независимость нашей страны", — акцентировал глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.
"Национальный рейтинг технопарков России — это инструмент определения наиболее привлекательной инфраструктурной площадки для реализации проектов в целях освоения производства промышленной продукции", — подчеркнул Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей