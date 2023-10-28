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"Жигулевская долина" — лучший технопарк страны

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" подтвердил наивысший уровень эффективности, став лидером страны среди аналогичных площадок. Итоги IX Национального рейтинга технопарков России подвели сегодня в Минеральных Водах на Международной деловой конференции и выставке "InRussia". Сам рейтинг составлен АКИТ — Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ страны.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В общей сложности эксперты оценивали 113 технопарков. "Жигулевская долина" стала первой, опередив технопарк "Элма" в Зеленограде и Morion Digital в Перми.

"Мы благодарны федеральным коллегам за столь высокую оценку нашей работы. Уже более 300 инновационных и высокотехнологических проектов развиваются на площадке "Жигулевской долины". Большой командой технопарка и регионального правительства во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым мы создаем все необходимые условия для развития инноваций в Самарской области, оказываем резидентам комплексную поддержку для динамичного роста и вывода их продуктов на рынок. Эта системная работа — вклад в технологическую независимость нашей страны", — акцентировал глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

"Национальный рейтинг технопарков России — это инструмент определения наиболее привлекательной инфраструктурной площадки для реализации проектов в целях освоения производства промышленной продукции", — подчеркнул Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

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