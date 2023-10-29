"Крылья Советов" согласовали переход Никиты Салтыкова в "Локомотив"

"Локомотив" согласовал все детали контракта с полузащитником "Крыльев Советов" Никитой Салтыковым, сообщает "Матч ТВ". Официально о соглашении будет объявлено в январе.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Салтыков зимой перейдет в "Локомотив", подпишет с "красно‑зелеными" контракт до 2027 г., но останется в "Крыльях" до конца сезона.

Официально игроком "Локомотива" Салтыков будет представлен в январе. После чего, согласно договоренностям между клубами, футболист будет отдан в аренду в "Крылья" до конца сезона‑2023/24. К московскому клубу 19‑летний полузащитник присоединится летом.