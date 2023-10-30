75-летие деятельности ООН в России: значение для Самарской области

Сенатор Фарит Мухаметшин принял участие в торжественной встрече в представительстве ООН в Российской Федерации, посвященной 75-летию деятельности ООН в России, а после он подвел итоги и рассказал о значении деятельности ООН для Самарской области.

Торжественная встреча по случаю Дня ООН и 75-летия деятельности ООН в России прошла в Москве в Информационном центре ООН. На мероприятии присутствовали российские государственные и общественные деятели, включая представителей Комитета Совета Федерации по международным делам, послы иностранных государств, дипломаты и журналисты.

Напомним, ежегодно 24 октября в День ООН отмечается годовщина вступления в силу в 1945 г. Устава ООН. Россия стояла у истоков создания ООН и с первого дня неизменно является ее полноправным и ответственным членом. Несмотря на выражающую критику в адрес ООН относительно эффективности ее работы, сегодня объективно не существует аналогов, равных ей как по легитимности, так и универсальности.

Об этом в своем поздравлении по случаю Дня ООН говорил и Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, подтверждая единство стран-членов в укреплении мира и призывая их к единству.

"В День ООН давайте с надеждой и решимостью возьмем на себя обязательство построить лучший мир — мир, к которому мы все стремимся… Мы живем в разделенном мире. Но мы можем и должны стать объединенными нациями", — призвал он.

В своем приветствии организаторам и гостям торжества по случаю Дня ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в мире происходят тектонические сдвиги, связанные с формированием многополярности, при этом, благодаря своей универсальной легитимности, ООН обладает уникальными возможностями по содействию многостороннему взаимодействию в деле поддержания международного мира и безопасности, защиты прав человека, обеспечения поступательного социально-экономического развития.

"Россия как одна из стран-основательниц ООН, постоянный член ее Совета Безопасности, осознает свою особую ответственность за дальнейшую судьбу этой важнейшей международной структуры", подчеркнул Сергей Лавров.

Именно с позиций поиска компромиссов на основе Устава ООН наша страна подходит к ключевым международным вопросам. Это касается также сформулированного руководством России предложения по деэскалации очередного витка палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственной формы в соответствии с решением Совета Безопасности ООН, предполагающем создание независимого государства Палестина в границах 1967 г. и его мирное сосуществование с Израилем.

Напомним, что ООН, помимо своей главенствующей роли в области поддержания международного мира и безопасности, также активно вовлечена в работу по продвижению устойчивого развития и обеспечения социально-экономического роста стран мира. Еще в 2015 г. на саммите Организации были разработаны 17 целей устойчивого развития, которые затрагивают вопросы образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.

В 2021 г. губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в отделении ООН в Женеве представил презентацию о достижениях России в реализации целей устойчивого развития на примере социально-экономического развития нашего региона. Высокую оценку в ООН получило седьмое издание доклада "Регионы России и цели устойчивого развития ООН", подготовленного совместно с Российской ассоциацией содействия ООН.

Это было очень важное выступление не только потому, что достижения нашей области были представлены на столь авторитетной международной площадке, но и потому, что это продемонстрировало глубокое понимание руководством нашего региона целей и задач ООН по повышению уровня жизни и благополучия населения. Кроме того, это также послужило отражением включенности Самарской области в широкую повестку деятельности Организации.

В этом смысле хотел бы подчеркнуть, что открытие Зала ООН в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова при Самарском университете с участием директора Информационного центра ООН в Москве Владимира Кузнецова стало важным шагом по продвижению общечеловеческих ценностей, которые Россия отстаивает на площадке Организации, а также обеспечения информационного взаимодействия научно-образовательного и студенческого сообщества нашего региона с профильными структурами и представительствами ООН.

Важную роль в этом направлении играют ежегодные конференции и мероприятия, ставшие уже традиционными для Центра им. Примакова. Это и "Неделя российской дипломатии", и "Модель ООН", которые неизменно собирают на своих площадках представительных участников, включая дипломатических работников, экспертов в сфере международных отношений, журналистов федеральных и региональных СМИ.

На прошедшем в Информационном центре ООН мероприятии по случаю Дня ООН с важными оценками деятельности Организации и участия России на ее площадках выступили: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, первый заместитель председателя Российской ассоциации содействия ООН, заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО МИД России Алексей Борисов и др.