В Тольятти пойдет под суд мужчина, устроивший смертельное ДТП с учебным автомобилем

В Тольятти отправили в суд уголовное дело нетрезвого водителя, устроившего ДТП, в котором погибла девушка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 19 июня в районе дома № 1 на ул. Воскресенской столкнулись Lada Vesta и учебная Lada Granta, в которой были 22-летний инструктор и его 26-летняя ученица. После удара обе машины врезались в световые опоры. Девушка в Lada Granta погибла. Кроме того, пострадали автоинструктор и пассажир Lada Vesta, последнего госпитализировали.
Предполагаемый виновник аварии скрылся. Позже его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть"). Оказалось, 50-летний автомобилист был пьян.
По версии правоохранителей, водитель Lada Vesta ехал с небезопасной скоростью 119 км/ч, поэтому не смог контролировать свой автомобиль.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!