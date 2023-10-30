В Самарской области поймали расхитителя подсолнечника

В Хворостянском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело мужчины, которого обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее сотрудники ДПС остановили автомобиль с прицепом для проверки документов. Когда правоохранители спросили, что в прицепе, автомобилист растерялся и сказал, что там семена подсолнечника, которые его попросили перевезти. При этом 53-летний пассажир признался, что украл семечки с поля организации, в которой работает механизатором. Ущерб от его действия составил 13 тыс. рублей.