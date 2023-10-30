В Самарской области поймали расхитителя подсолнечника

В Хворостянском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело мужчины, которого обвиняют в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее сотрудники ДПС остановили автомобиль с прицепом для проверки документов. Когда правоохранители спросили, что в прицепе, автомобилист растерялся и сказал, что там семена подсолнечника, которые его попросили перевезти. При этом 53-летний пассажир признался, что украл семечки с поля организации, в которой работает механизатором. Ущерб от его действия составил 13 тыс. рублей.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".