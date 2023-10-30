Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" подтвердил наивысший уровень эффективности, став лидером страны среди аналогичных площадок. В пятницу, 27 октября в Минеральных Водах на Международной деловой конференции и выставке "InRussia" объявлены итоги IX Национального рейтинга технопарков России.

В 2023 году эксперты оценили 113 технопарков. 36 лучших из 21 региона вошли в IX Национальный рейтинг технопарков России.

"Национальный рейтинг технопарков России — это инструмент определения наиболее привлекательной инфраструктурной площадки для реализации проектов в целях освоения производства промышленной продукции", — подчеркнул Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

В последние годы площадка "Жигулевской долины" ежегодно входит в число лучших технопарков страны. Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково" и региональным партнёром Агентства по технологическому развитию. Здесь работает представитель Фонда содействия инновациям. Тесное сотрудничество с Инновационным фондом Самарской области помогает резидентам находить заказчиков среди крупнейших предприятий.

"Мы благодарны федеральным коллегам за столь высокую оценку нашей работы. Уже более 300 инновационных и высокотехнологических проектов развиваются на площадке "Жигулевской долины". Большой командой технопарка и регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым мы создаем все необходимые условия для развития инноваций в Самарской области, оказываем резидентам комплексную поддержку для динамичного роста и вывода их продуктов на рынок. Эта системная работа — вклад в технологическую независимость нашей страны, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В основе рейтинга АКИТ — комплексный анализ уровня инвестиционной привлекательности технопарков, а также благоприятных условий для привлечения российских и иностранных инвесторов. Эксперты анализировали инвестиционную привлекательность региона России, деятельность резидентов и управляющей компании, созданную экосистему самого технопарка и др.

В статусе резидента "Жигулевской долины" стартапы получают доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, имеют возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из лучших региональных конгресс-центров, информационная поддержка.

"Высокий рейтинг технопарка — свидетельство успешного развития и роста инновационной компоненты нашего региона, и рейтинги играют в этом процессе свою созидательную роль: являются источником знаний о тех сферах деятельности, которые требуют улучшения", — отметил директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Напомним, на днях Самарская область вновь вошла в первую десятку субъектов страны по уровню научно-технологического развития. Соответствующую аналитику подготовило агентство "РИА Рейтинг".