В Ночь искусств в театре драмы расскажут о драматургии Горького

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В пятницу, 4 ноября, в 19:00, на экспериментальной сцене Самарского театра драмы пройдет лекция театрального критика, доктора филологических наук Ольги Журчевой "Горький в театре Горького" (16+) в рамках "Ночи искусств".