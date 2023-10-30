В Ночь искусств в театре драмы расскажут о драматургии Горького

В пятницу, 4 ноября, в 19:00, на экспериментальной сцене Самарского театра драмы пройдет лекция театрального критика, доктора филологических наук Ольги Журчевой "Горький в театре Горького" (16+) в рамках "Ночи искусств".
Ольга Журчева — доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета, член Союза театральных деятелей РФ и Союза журналистов РФ.
Лекция станет предисловием к премьере драмы Максима Горького "Дети солнца" (16+), которую покажут 17 и 18 ноября в театре драмы.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.