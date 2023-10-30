Самозанятым Самарской области помогут выйти на маркетплейс

Региональный центр Мой бизнес Самарской области в партнерстве с Яндекс Маркетом впервые запускает специальную услугу для самозанятых производителей, которые хотят выйти на маркетплейс, отладить процессы работы на нем и найти новых клиентов.
В программу включено обучение и пошаговое сопровождение при регистрации, заполнении профиля магазина, загрузке ассортимента и отработке первых заказов.
В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия для роста и развития начинающих представителей бизнеса. Областное минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым постоянно обновляет и расширяет действующий перечень инструментов поддержки предпринимателей.
Обязательным условием получения новой услуги, помимо самозанятости, является деятельность, направленная на производство и изготовление собственной продукции.
Размещение товаров на популярном маркетплейсе — это возможность для самозанятых найти новых клиентов, увеличить продажи и вывести свой проект на новый уровень.
Получатели услуги пройдут серию вебинаров и будут работать в контакте с личным менеджером Яндекс Маркета. Кроме того, каждого участника ждет бонус — 30 тысяч рублей на продвижение своей продукции в результатах поиска.
Подать заявку можно на едином портале господдержки по ссылке.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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