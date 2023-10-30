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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самозанятым Самарской области помогут выйти на маркетплейс

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный центр Мой бизнес Самарской области в партнерстве с Яндекс Маркетом впервые запускает специальную услугу для самозанятых производителей, которые хотят выйти на маркетплейс, отладить процессы работы на нем и найти новых клиентов.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В программу включено обучение и пошаговое сопровождение при регистрации, заполнении профиля магазина, загрузке ассортимента и отработке первых заказов.

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создаются все условия для роста и развития начинающих представителей бизнеса. Областное минэкономразвития во главе с Дмитрием Богдановым постоянно обновляет и расширяет действующий перечень инструментов поддержки предпринимателей.

Обязательным условием получения новой услуги, помимо самозанятости, является деятельность, направленная на производство и изготовление собственной продукции.

Размещение товаров на популярном маркетплейсе — это возможность для самозанятых найти новых клиентов, увеличить продажи и вывести свой проект на новый уровень.

Получатели услуги пройдут серию вебинаров и будут работать в контакте с личным менеджером Яндекс Маркета. Кроме того, каждого участника ждет бонус — 30 тысяч рублей на продвижение своей продукции в результатах поиска.

Подать заявку можно на едином портале господдержки по ссылке.

Гид потребителя

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