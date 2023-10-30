"Т Плюс" провела тренинг для студентов СамГТУ

Самарский филиал "Т Плюс" провел тренинг "Добро пожаловать в энергетику" для студентов Самарского государственного технического университета. Встреча прошла на Самарской ГРЭС в рамках совместного проекта энергокомпании и вуза "Энергия будущего".

Участники проекта обсудили с руководством филиала образовательную программу. Среди вопросов, которые вызвали интерес у студентов, — возможность войти в междисциплинарные проектные команды и создание личных инжиниринговых и коммерческих проектов, наставниками в которых выступят сотрудники ПАО "Т Плюс" и преподаватели СамГТУ. Также на тренинге студенты прошли игру "Теплоцентраль", созданную специалистами "Т Плюс", чтобы будущие энергетики получили полезные навыки: умение ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры.

Образовательный проект "Энергия будущего" стартовал летом 2023 года по инициативе "Т Плюс". Его цель — привлечь молодых и активных специалистов к работе в энергетической отрасли. Стать участником проекта мог любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление "Теплоэнергетика и теплотехника". Программа их подготовки полностью адаптирована под профессиональные стандарты энергокомпании. Студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям (конференциям, семинарам, консультациям) и смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергообъектах "Т Плюс" в регионе.

"Данная встреча со студентами вуза позволила уточнить основные положения проекта "Энергия будущего", ответить на возникшие вопросы. Впереди ребят ждет целая серия мероприятий, призванных создать образовательную среду, в которой каждый студент сможет быстрее адаптироваться к запросам работодателя", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.