Начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное"

До 4 ноября есть возможность зарегистрироваться всем, кто пока не успел этого сделать, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" эту идею поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

В конце октября в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам стали доступны первые задания для выполнения. Сама регистрация на конкурс продлится на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года. С момента запуска самого народного конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" заявки на участие в нем подали более 70 тысяч семей из всех регионов страны — это свыше 400 тысяч человек.

25 октября открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа, утвержденные 17 октября на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. Начиная с этого времени, на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы (например, приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери). Семейные команды сами решают, какие задания в каком количестве будут выполнять: можно сделать все задачи этого этапа и получить максимум баллов или выбрать те, которые семьям ближе всего. Самое главное — выполнять их нужно вместе всей семьей. Для того, чтобы участники могли вдохновиться перед выполнением, к отдельным заданиям будет приложена инструкция, например, перед заданием "Веселые старты" конкурсантам будет предложено посмотреть зарядку от олимпийской чемпионки Светланы Журовой. Впрочем, это не все испытания дистанционного этапа: в течение нескольких месяцев участникам будет открываться еще больше заданий для выполнения.

"Сегодня участникам конкурса "Это у нас семейное" открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты". Основной посыл, который мы вкладывали в задания при их разработке, — объединить семьи нашей страны общими увлекательными и полезными делами, а требование к выполнению у нас всего одно — выполнять конкурсные задачи нужно вместе всей семьей", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Весной следующего года семейные команды, которые покажут лучшие результаты на дистанционном этапе, примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное", он соберет 300 семей со всей страны.

О своем желании участвовать в новом конкурсе "Это у нас семейное" заявили уже более 70 тысяч семей, а это свыше 400 тысяч человек. Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Южный федеральный округ и новые регионы заявили 13% участников. В Уральском федеральном округе — 10%, а в Северо-Западном — 9% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%. В некоторые семейные команды входят родственники, проживающие за рубежом. В новом проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" уже участвуют представители более чем 60 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (149 человек), Беларуси (96), Киргизии (79), Молдовы (74) и Таджикистана (64).

Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.