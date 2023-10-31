16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" Сэкономят на детях: в мэрии Самары сократят расходы на соки и фрукты школьникам "Превышение количества детей в группах": в самарском роспотребнадзоре провели массовую проверку детсадов В регионе ожидается сильный ветер, а также гололед Минобороны требует увеличить плату за соцнаем жилья в Рощинском в пять раз

Общество

Начался дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До 4 ноября есть возможность зарегистрироваться всем, кто пока не успел этого сделать, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" эту идею поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета Владимир Путин. В 2023 году в День знаний глава государства объявил о запуске проекта.

В конце октября в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам стали доступны первые задания для выполнения. Сама регистрация на конкурс продлится на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года. С момента запуска самого народного конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" заявки на участие в нем подали более 70 тысяч семей из всех регионов страны — это свыше 400 тысяч человек.

25 октября открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа, утвержденные 17 октября на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. Начиная с этого времени, на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы (например, приготовить блюдо по фирменному рецепту, сочинить песню, выполнить зарядку, подготовить сюрприз-поздравление ко Дню матери). Семейные команды сами решают, какие задания в каком количестве будут выполнять: можно сделать все задачи этого этапа и получить максимум баллов или выбрать те, которые семьям ближе всего. Самое главное — выполнять их нужно вместе всей семьей. Для того, чтобы участники могли вдохновиться перед выполнением, к отдельным заданиям будет приложена инструкция, например, перед заданием "Веселые старты" конкурсантам будет предложено посмотреть зарядку от олимпийской чемпионки Светланы Журовой. Впрочем, это не все испытания дистанционного этапа: в течение нескольких месяцев участникам будет открываться еще больше заданий для выполнения.

"Сегодня участникам конкурса "Это у нас семейное" открылись для выполнения первые задания дистанционного этапа: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты". Основной посыл, который мы вкладывали в задания при их разработке, — объединить семьи нашей страны общими увлекательными и полезными делами, а требование к выполнению у нас всего одно — выполнять конкурсные задачи нужно вместе всей семьей", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Весной следующего года семейные команды, которые покажут лучшие результаты на дистанционном этапе, примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное", он соберет 300 семей со всей страны.

О своем желании участвовать в новом конкурсе "Это у нас семейное" заявили уже более 70 тысяч семей, а это свыше 400 тысяч человек. Семейные команды сформированы во всех 89 регионах Российской Федерации. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского (12%) федеральных округов. Южный федеральный округ и новые регионы заявили 13% участников. В Уральском федеральном округе — 10%, а в Северо-Западном — 9% участников от общего числа. Из ДФО поступило 5% заявок, из СКФО — 3%. В некоторые семейные команды входят родственники, проживающие за рубежом. В новом проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей" уже участвуют представители более чем 60 стран, в том числе государства Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Больше всего заявок поступило из Казахстана (149 человек), Беларуси (96), Киргизии (79), Молдовы (74) и Таджикистана (64).

Регистрация участников конкурса "Это у нас семейное" продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение первых. Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества "Знание", АНО "Больше, чем путешествие", социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог и АНО "Диалог Регионы"). В числе партнеров — ПАО Сбербанк, ГК "Росатом", ГК "Роскосмос", ПАО "РусГидро", киностудия "Союзмультфильм", АНО ДПО "Академия ПСБ", АО "Объединенная приборостроительная корпорация", а также информационный партнер — социальная сеть "Одноклассники".

Гид потребителя

Последние комментарии

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Елена Ковшова 25 октября 2023 20:25 На Кировском рынке в Самаре работает ОМОН

И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Алексей Александров 29 сентября 2023 06:03 В Самаре запустят новый автобусный маршрут №84

И чем он будет отличаться от маршрута №1?

Фёдор Карпенко 28 сентября 2023 10:55 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

Фото на сайте

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5