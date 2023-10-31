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Государство и Бизнес Экономическая политика

Все новые предприятия в Самарской области вовлекаются в нацпроект "Производительность труда"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Самарской области наблюдается рост числа предприятий, вовлеченных в национальный проект "Производительность труда". При этом наблюдается многообразие отраслей, представленных участниками нацпроекта. Так, только в октябре 2023 года в нацпроект вступили ООО "БизнесТрансСервис", ООО "РАДНА" и ООО "Арсенал Атлета".

Фото: Региональный центр компетенций

Напомним, что национальный проект "Производительность труда", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, направлен на улучшение производственных процессов и повышение эффективности труда. По поручению губернатора Дмитрия Азарова ведётся системная работа с предприятиями по включению их национальный проект. На сегодня уже 166 предприятий Самарской области в рамках нацпроекта улучшают процессы на производстве.

Новые предприятия — участники нацпроекта относятся к обрабатывающей, молочно-животноводческой и пищевой промышленности. Так, ООО "БизнесТрансСервис" (Самара) изготавливает материалы, которые используют для строительства дорог и домов: дорожные и тротуарные бордюры, тротуарную плитку и керамзитобетонные блоки. Продукция также идет на благоустройство общественных территорий.

ООО "РАДНА" (с. Беловка) — производитель молока, имеет самое крупное в области дойное стадо племенных коров айрширской и голштинской пород. Предприятие полного цикла производства.

ООО "Арсенал Атлета" (с. Лопатино) специализируется на выпуске и реализации биологически активных добавок, функционального и спортивного питания, кондитерской продукции.

Повысить производительность, снизить затраты и оптимизировать процессы предприятиям помогает Региональный центр компетенции в сфере производительности труда (РЦК). Рабочие группы компаний уже приступили к освоению теории бережливого производства. В дальнейшем с помощью руководителей проекта РЦК им предстоит эффективное внедрение инструментов на практике.

Присоединение к национальному проекту "Производительность труда" все новых предприятий Самарской области способствует росту эффективности и конкурентоспособности компаний, что также будет иметь прямое влияние на экономику региона и уровень благосостояния его жителей.

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