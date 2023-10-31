Список резидентов "Жигулевской долины" пополнился новыми проектами

В "Жигулевской долине" прошло очередное заседание Экспертного совета во главе с врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым. По решению комиссии еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка и будут с господдержкой развивать свои проекты: от разработки малоразмерного газотурбинного двигателя до создания универсальной транспортной платформы для малой гидроавиации.
Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.
"По итогам 2022 года "Жигулевская долина" признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях. Помочь разобраться с действующими возможностями, в том числе организовать участие в выставках, федеральных конкурсах грантов, получить статус участника "Сколково" призвана команда технопарка. Мы рады, что новые стартапы приходят к нам со своими проектами, заявляют о себе и своих амбициозных планах", — сказал Дмитрий Богданов.
Для резидентов, помимо доступа к федеральным и региональным мерам поддержки, на льготных условиях доступны возможности инфраструктуры технопарка — размещение в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в оснащенном конгресс-центре. Стартапам предлагаются различные инструменты поддержки: информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги. Проектные менеджеры курируют каждую компанию и помогают подбирать оптимальные меры содействия.
Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково", региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В "Жигулевской долине" работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного Фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.
"Мы стали резидентом "Жигулевской долины" для того, чтобы получить поддержку нашего проекта. Наша компания заинтересована в получении информации про актуальные программы поддержки МСП, а также про форумы и мероприятия, направленные на продвижение компании. Нам понадобится помощь в продвижении проекта в социальных сетях, в разработке брендбука для позиционирования стартапа на рынке. Сейчас мы находимся в поиске компаний, заинтересованных в наших услугах и проектах", — поделился Роман Давыдов, компания "ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ", проект "Создание центра инжиниринга и опытного производства в области электроники и промышленного оборудования".
"Жигулевская долина" является крупнейшим технопарком в сфере высоких технологий в России. Здесь развивают свои проекты более 300 резидентов.
Полный список одобренных проектов размещён по ссылке. Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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