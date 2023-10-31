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Государство и Бизнес Экономическая политика

Список резидентов "Жигулевской долины" пополнился новыми проектами

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Жигулевской долине" прошло очередное заседание Экспертного совета во главе с врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым. По решению комиссии еще 10 стартапов получат статус резидента технопарка и будут с господдержкой развивать свои проекты: от разработки малоразмерного газотурбинного двигателя до создания универсальной транспортной платформы для малой гидроавиации.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

"По итогам 2022 года "Жигулевская долина" признана лучшим технопарком страны. Для резидентов площадки открыт доступ ко всем возможностям, созданным на региональном и федеральном уровнях. Помочь разобраться с действующими возможностями, в том числе организовать участие в выставках, федеральных конкурсах грантов, получить статус участника "Сколково" призвана команда технопарка. Мы рады, что новые стартапы приходят к нам со своими проектами, заявляют о себе и своих амбициозных планах", — сказал Дмитрий Богданов.

Для резидентов, помимо доступа к федеральным и региональным мерам поддержки, на льготных условиях доступны возможности инфраструктуры технопарка — размещение в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в оснащенном конгресс-центре. Стартапам предлагаются различные инструменты поддержки: информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги. Проектные менеджеры курируют каждую компанию и помогают подбирать оптимальные меры содействия.

Технопарк является региональным оператором фонда "Сколково", региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В "Жигулевской долине" работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного Фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.

"Мы стали резидентом "Жигулевской долины" для того, чтобы получить поддержку нашего проекта. Наша компания заинтересована в получении информации про актуальные программы поддержки МСП, а также про форумы и мероприятия, направленные на продвижение компании. Нам понадобится помощь в продвижении проекта в социальных сетях, в разработке брендбука для позиционирования стартапа на рынке. Сейчас мы находимся в поиске компаний, заинтересованных в наших услугах и проектах", — поделился Роман Давыдов, компания "ИННОПОЛ-ТЕХНОЛОГИИ", проект "Создание центра инжиниринга и опытного производства в области электроники и промышленного оборудования".

"Жигулевская долина" является крупнейшим технопарком в сфере высоких технологий в России. Здесь развивают свои проекты более 300 резидентов.

Полный список одобренных проектов размещён по ссылке. Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента "Жигулевской долины" можно по телефону: 8 (8482) 93-00-93, доб. 906.

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