Каникулы в "СамАрте": театр приглашает на семейный музыкальный спектакль "Храбрый заяц"

Мероприятие со специальной программой (6+) можно будет посетить 4 и 5 ноября в 12.00 и 15.00.
В честь каникул театр приготовил для маленьких зрителей праздничную программу. Гостей ждут мастер-классы, розыгрыши подарков от партнеров театра и сюрприз от актеров.
За час до каждого спектакля в фойе театра на 3 этаже для детей и их родителей будет проводится мастер-класс от художника-бутафора театра "СамАрт" — Елены Ковалениной.
Можно будет своими руками создать фигурку главного героя спектакля "Храбрый заяц" и оставить ее себе на память. Это возможность познакомиться с театром поближе и провести время со своими детьми.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.