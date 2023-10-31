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Театр Культура

Каникулы в "СамАрте": театр приглашает на семейный музыкальный спектакль "Храбрый заяц"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие со специальной программой (6+) можно будет посетить 4 и 5 ноября в 12.00 и 15.00.

Фото: театр СамАрт

В честь каникул театр приготовил для маленьких зрителей праздничную программу. Гостей ждут мастер-классы, розыгрыши подарков от партнеров театра и сюрприз от актеров.

За час до каждого спектакля в фойе театра на 3 этаже для детей и их родителей будет проводится мастер-класс от художника-бутафора театра "СамАрт" — Елены Ковалениной.

Можно будет своими руками создать фигурку главного героя спектакля "Храбрый заяц" и оставить ее себе на память. Это возможность познакомиться с театром поближе и провести время со своими детьми.

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