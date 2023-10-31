Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершил прием заявок на участие в конкурсе "Старший по дому — надежный партнер". Его цель — определить самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года среди председателей советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

"Благодаря этому конкурсу у активных горожан появилась возможность проявить свои лучшие организаторские качества. Хорошая работа должна быть вознаграждена, поэтому победителей ожидают полезные подарки", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.

Итоги конкурса "Старший по дому — надёжный партнёр" будут подведены в декабре 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.