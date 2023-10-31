Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершил прием заявок на участие в конкурсе "Старший по дому — надежный партнер". Его цель — определить самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.
Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года среди председателей советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО "ЭнергосбыТ Плюс". Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.
"Благодаря этому конкурсу у активных горожан появилась возможность проявить свои лучшие организаторские качества. Хорошая работа должна быть вознаграждена, поэтому победителей ожидают полезные подарки", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.
Итоги конкурса "Старший по дому — надёжный партнёр" будут подведены в декабре 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!