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Футбол Спорт

"Крылья Советов" в последнем туре кубка проиграли "Зениту"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Санкт-Петербурге встречались с "Зенитом". Матч окончился в пользу хозяев поля со счетом 1:0.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На первой минуте встречи Владислава Шитова длинной передачей вывели один на один с голкипером, но переиграть Михаила Кержакова не удалось. Самарцы продолжили атаковать и десять минут буквально не выпускали "Зенит" на свою половину поля. В дальнейшем игра выровнялась, но забить командам в первом тайме так и не удалось. На 60 минуте встречи Иван Сергеев забил гол, но главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра VAR определил игру рукой у Александра Коваленко и гол не засчитал. На 87 минуте встречи Иван Ломаев ввел мяч в игру ударом от ворот, санкт-петербуржцы в центре поля выиграли борьбу на втором этаже, отправив мяч вперед, и Иван Сергеев в борьбе с двумя защитниками пробил мимо самарского голкипера — 1:0.

Впервые в этом сезоне восстановившись после травмы сыграл Артем Соколов, выйдя на замену на 82 минуте.

Заняв в группе C последнее место "Крылья" выбыли из текущего розыгрыша трофея.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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