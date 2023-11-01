На самарской набережной начались работы по подготовке ледового катка

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На второй очереди набережной Волги, между Маяковским спуском и бассейном ЦСКА ВВС, приступили к работам по подготовке ледового катка. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

Фото: Департамент городского хозяйства и экологии Самары