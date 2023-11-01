Самарский академический театр оперы и балета приглашает на вечер хореографии Никиты Долгушина

Мероприятие пройдет 10 ноября (12+).
Вечер состоит из трех частей. В первой части программы будет представлен балет "Павильон Армиды" Николая Черепнина — хит "Русских сезонов" в Париже.
Во второе отделение войдет фрагмент балета "Спартак" Арама Хачатуряна, а также фрагменты "Кармен-сюиты" на музыку Бизе и Щедрина, которую Никита Долгушин поставил специально для самарской труппы.
Завершит вечер второй акт из балета "Сильфида" Хермана Левенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля в редакции Никиты Долгушина.
Никита Александрович Долгушин был главным балетмейстером Самарского театра оперы и балета в 1997–2006 годах, он много сил уделял реставрации классических балетов — как это делает нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.