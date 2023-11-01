Самарский академический театр оперы и балета приглашает на вечер хореографии Никиты Долгушина

Мероприятие пройдет 10 ноября (12+).

Вечер состоит из трех частей. В первой части программы будет представлен балет "Павильон Армиды" Николая Черепнина — хит "Русских сезонов" в Париже.

Во второе отделение войдет фрагмент балета "Спартак" Арама Хачатуряна, а также фрагменты "Кармен-сюиты" на музыку Бизе и Щедрина, которую Никита Долгушин поставил специально для самарской труппы.

Завершит вечер второй акт из балета "Сильфида" Хермана Левенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля в редакции Никиты Долгушина.

Никита Александрович Долгушин был главным балетмейстером Самарского театра оперы и балета в 1997–2006 годах, он много сил уделял реставрации классических балетов — как это делает нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака.