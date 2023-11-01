С 18 ноября из Самары в Минск стартуют прямые авиарейсы

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Минска в Самару с 18 ноября.

Полеты будут выполняться еженедельно, по субботам. Продолжительность полета составит 2 часа 20 минут.

Рейсы будут осуществляться на на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Вылет из Курумоча в 13:00, из аэропорта Минска - 15:35. Стоимость билетов от 6 800 рублей.