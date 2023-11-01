Клиентам "ЭнергосбыТ Плюс" в Самарской области стали доступны квитанции за октябрь

С 1 ноября клиентам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" доступны электронные квитанции за тепловую энергию за октябрь. На данный момент этим сервисом пользуются свыше 70 тысяч жителей региона.
Напомним, что каждый клиент компании может отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной рассылки. Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента, выбрав в разделе настроек соответствующий способ доставки квитанции. Кроме этого, можно оставить заявку на официальном сайте энергокомпании в разделе "Онлайн-сервисы" samara.esplus.ru/service/ или написать о своем желании получать квитанции в электронном виде на почту kvit@esplus.ru.
"Преимущества данного сервиса очевидны: он повышает защиту персональных данных горожан, делает более удобным и комфортным процесс оплаты тепла, а также позволяет вносить значительный вклад в сохранение окружающей среды. Неудивительно, что число клиентов, выбирающих электронную квитанцию, постоянно растет", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Подробнее о дистанционных сервисах можно узнать на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!