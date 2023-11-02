В "СамАрте" пройдет драматургическая лаборатория для подростков

С 3 по 10 ноября в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет драматургическая лаборатория для подростков (12+) .
В течение нескольких дней под руководством опытных драматургов Алексея Житковского и Екатерины Тимофеевой подростки из самарских школ в двух группах будут создавать собственные пьесы, а затем режиссеры Дмитрий Добряков и Татьяна Наумова вместе с актерами СамАрта воплотят их в сценическом варианте.
Показы получившихся эскизов пройдут в "СамАрте" 9 ноября и будут сопровождаться открытым обсуждением, а также дискуссией на тему актуальных проблем новейшей подростковой драматургии.
Количество зрителей на эскизах лаборатории ограничено, сообщает министерство культуры Самарской области.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.