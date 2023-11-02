В "СамАрте" пройдет драматургическая лаборатория для подростков

С 3 по 10 ноября в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" пройдет драматургическая лаборатория для подростков (12+) .

В течение нескольких дней под руководством опытных драматургов Алексея Житковского и Екатерины Тимофеевой подростки из самарских школ в двух группах будут создавать собственные пьесы, а затем режиссеры Дмитрий Добряков и Татьяна Наумова вместе с актерами СамАрта воплотят их в сценическом варианте.

Показы получившихся эскизов пройдут в "СамАрте" 9 ноября и будут сопровождаться открытым обсуждением, а также дискуссией на тему актуальных проблем новейшей подростковой драматургии.

Количество зрителей на эскизах лаборатории ограничено, сообщает министерство культуры Самарской области.