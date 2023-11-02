Легкий старт в бизнесе: молодые предприниматели могут компенсировать затраты на онлайн-кассу грантом

У молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно есть возможность компенсировать свои затраты на приобретение современных онлайн-касс. Поддержка предоставляется в виде гранта с целью обеспечить легкий старт в бизнесе.
В соответствии с постановлением правительства Самарской области от 27.10.2021 № 813 субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным молодыми людьми в возрасте до 25 лет включительно или имеющим статус социального предприятия, предоставляется безвозмездный грант в размере до 500 тыс. рублей на компенсацию расходов, связанных с реализацией проекта в сфере предпринимательства, включая расходы на приобретение контрольно-кассовой техники (ККТ) и фискальных накопителей.
Практика субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства активно внедряется в регионе. Гранты предоставляются министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Напомним, что наличие онлайн-кассы обязательно при осуществлении расчетов за товар или услугу, продавец обязан применить онлайн-кассу и выдать кассовый чек покупателю. Расчет без оформления и выдачи кассового чека является нарушением российского законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.
В настоящее время на территории Самарской области 32,5 тыс. налогоплательщиков зарегистрировали более 71,5 тыс. онлайн-касс. Как отмечают в УФНС России по Самарской области, с использованием автоматизированной системы контроля постоянно ведется анализ применения на территории региона контрольно-кассовой техники и надзорные мероприятия проводят только в отношении тех налогоплательщиков, которые нарушают законодательство о применении ККТ, а также по обращениям граждан.
Покупатель может самостоятельно проверить легальность торговой операции через мобильное приложение "Проверка чеков ФНС России" или обратиться в налоговую службу. Для предпринимателя применение онлайн-касс позволяет избавиться от необоснованных проверок, оперативное получение налоговыми органами информации о произведенных расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия к налогоплательщику.
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