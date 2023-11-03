В Самаре определили лучших по профессии среди электромонтеров "Т Плюс"

В Самаре подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО "Т Плюс". В тройку лучших по профессии вошли специалисты Саратовского, Кировского и Оренбургского филиалов компании. Цель конкурса — повысить компетентность сотрудников и замотивировать их развиваться в профессии. Для "Т Плюс" это важно, так как в том числе от уровня подготовки специалистов зависит качество услуг и, как следствие, комфорт клиентов.

Корпоративный финал соревнований проходил 1–2 ноября на базе Центральной отопительной котельной и Самарского учебно-курсового комбината. В нем участвовали специалисты из 12 филиалов энергокомпании. В течение двух дней конкурсанты преодолели 6 этапов проверки: от знания нормативно-технической документации до навыков оказания первой доврачебной помощи.

В результате победу одержал старший электромонтер Саратовской ТЭЦ-5 (Саратовский филиал) Роман Семеренко. Второе место завоевал представитель Кировского филиала Александр Исупов, третье — электромонтер из Оренбургского филиала Вадим Мамаев. Энергетики, занявшие 1 и 2 места, будут представлять ПАО "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях в Москве.

"Проведение конкурсов профессионального мастерства помогает формировать кадровый резерв энергокомпании. На практике подавляющее большинство технических руководителей в прошлом принимали участие в аналогичных смотрах и демонстрировали высокий уровень знаний и умений", — отметил главный судья соревнований — руководитель направления Отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.