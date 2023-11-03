В Самаре определили лучших по профессии среди электромонтеров "Т Плюс"

В Самаре подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди дежурных электромонтеров ПАО "Т Плюс". В тройку лучших по профессии вошли специалисты Саратовского, Кировского и Оренбургского филиалов компании. Цель конкурса — повысить компетентность сотрудников и замотивировать их развиваться в профессии. Для "Т Плюс" это важно, так как в том числе от уровня подготовки специалистов зависит качество услуг и, как следствие, комфорт клиентов.
Корпоративный финал соревнований проходил 1–2 ноября на базе Центральной отопительной котельной и Самарского учебно-курсового комбината. В нем участвовали специалисты из 12 филиалов энергокомпании. В течение двух дней конкурсанты преодолели 6 этапов проверки: от знания нормативно-технической документации до навыков оказания первой доврачебной помощи.
В результате победу одержал старший электромонтер Саратовской ТЭЦ-5 (Саратовский филиал) Роман Семеренко. Второе место завоевал представитель Кировского филиала Александр Исупов, третье — электромонтер из Оренбургского филиала Вадим Мамаев. Энергетики, занявшие 1 и 2 места, будут представлять ПАО "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях в Москве.
"Проведение конкурсов профессионального мастерства помогает формировать кадровый резерв энергокомпании. На практике подавляющее большинство технических руководителей в прошлом принимали участие в аналогичных смотрах и демонстрировали высокий уровень знаний и умений", — отметил главный судья соревнований — руководитель направления Отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!