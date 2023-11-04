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Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем народного единства

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников в субботу, 4 ноября, поздравил самарцев с Днем народного единства.

"Уважаемые жители Самарской области!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!

Истоки этого праздника уходят в глубину веков, к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну, восстановил законную власть и единую государственность", — говорится в обращении Председателя Самарской Губернской Думы.

"Во все времена Россия была сильна своей духовностью, верностью традициям, народной сплочённостью. Огромная любовь к своей Родине, мужество и стойкость всегда были залогом победы российского народа во всех испытаниях.

Как подчеркнул Президент страны Владимир Владимирович Путин, именно сплоченность народа всегда была одним из ключевых моментов существования России, и такие моменты, когда люди разных вероисповеданий и национальностей объединялись ради спасения и блага Отечества, проходят рефреном через всю российскую историю", — отметил Геннадий Котельников.

"В этом году исполнился уже год с исторического момента — воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Как подчеркнул Президент: "Мы — один народ и вместе мы всё преодолеем!"

Впереди всех нас ждёт большая работа на благо развития родной страны!

Желаю всем успехов и достижений, здоровья и счастья, любви и радости!

Мира и добра нашему Отечеству!" — поздравил земляков Геннадий Котельников.

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