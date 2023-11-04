Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем народного единства

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников в субботу, 4 ноября, поздравил самарцев с Днем народного единства.
"Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Истоки этого праздника уходят в глубину веков, к подвигу народа, который сам поднялся на борьбу за свою страну, восстановил законную власть и единую государственность", — говорится в обращении Председателя Самарской Губернской Думы.
"Во все времена Россия была сильна своей духовностью, верностью традициям, народной сплочённостью. Огромная любовь к своей Родине, мужество и стойкость всегда были залогом победы российского народа во всех испытаниях.
Как подчеркнул Президент страны Владимир Владимирович Путин, именно сплоченность народа всегда была одним из ключевых моментов существования России, и такие моменты, когда люди разных вероисповеданий и национальностей объединялись ради спасения и блага Отечества, проходят рефреном через всю российскую историю", — отметил Геннадий Котельников.
"В этом году исполнился уже год с исторического момента — воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Как подчеркнул Президент: "Мы — один народ и вместе мы всё преодолеем!"
Впереди всех нас ждёт большая работа на благо развития родной страны!
Желаю всем успехов и достижений, здоровья и счастья, любви и радости!
Мира и добра нашему Отечеству!" — поздравил земляков Геннадий Котельников.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.