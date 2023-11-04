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Андрей Кислов: "В Самарском регионе всегда были крепки традиции братства и дружбы"

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор Российской Федерации, представитель Самарской области в Совете Федерации Андрей Кислов накануне Дня народного единства обратился к землякам с поздравлением.

Сенатор отметил, что в основе этого праздника лежат базовые ценности — любовь к России и единство многонационального российского народа. "День народного единства неразрывно связан с историческими событиями 1612 года, когда сплоченность и патриотизм позволили освободить нашу страну от интервентов. Тогда был сделан важный шаг к становлению централизованного Российского государства", отметил сенатор.

По словам Андрея Кислова, этот праздник символизирует глубокие исторические традиции сплочения нашего народа для достижения общих целей, могущества и процветания России. Он также подчеркнул, что в Самарской области в мире и согласии проживают представители более 157 национальностей и этнических групп.

"В нашем регионе всегда были крепки традиции братства и дружбы, и я уверен, что так будет и впредь. Пусть этот праздник вдохновит нас на добрые дела и свершения, станет достойным поводом для укрепления лучших традиций патриотизма, взаимопомощи и единения. Когда мы едины — мы непобедимы!" — резюмировал сенатор.

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