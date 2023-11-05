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Футбол Спорт

"Крылья" с минимальным счетом уступили "Краснодару"

КРАСНОДАР. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 14-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Краснодаром". Счет в матче был открыт на 16 минуте встречи, получив передачу с центра поля отличился Джон Кордоба — 1:0. На 74 минуте встречи навес Батчи замкнул Олусегун, головой отправив мяч в ворота самарцев — 2:0. За 5 минут до конца основного времени с передачи Николая Рассказова ударом с линии вратарской отличился Владимир Писарский — 2:1.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Гол Владимира Писарского стал для него первым за "Крылья Советов" в Мир РПЛ, предыдущие 4 гола нападающий за нашу команду забил в Кубке России.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают екатеринбургский "Урал". Игра 15 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 11 ноября, в 15:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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