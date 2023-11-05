"Крылья" с минимальным счетом уступили "Краснодару"

В 14-м туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречались с "Краснодаром". Счет в матче был открыт на 16 минуте встречи, получив передачу с центра поля отличился Джон Кордоба — 1:0. На 74 минуте встречи навес Батчи замкнул Олусегун, головой отправив мяч в ворота самарцев — 2:0. За 5 минут до конца основного времени с передачи Николая Рассказова ударом с линии вратарской отличился Владимир Писарский — 2:1.

Гол Владимира Писарского стал для него первым за "Крылья Советов" в Мир РПЛ, предыдущие 4 гола нападающий за нашу команду забил в Кубке России.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают екатеринбургский "Урал". Игра 15 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 11 ноября, в 15:00.