Футболисты "Акрона" обыграли красноярский "Енисей"

В понедельник, 6 ноября, в Жигулевске на стадионе "Кристалл" состоялся матч между тольяттинским ХК "Акрон" и красноярским "Енисеем 2".
В первом тайме тольяттинцы забили два мяча, красноярцы — один. Во втором тайме "Акрону" вновь удалось забить гол в ворота противника. По итогам игры счет составил 3:1.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?