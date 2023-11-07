На скважине "Регион-нефти" пострадали три человека

На устье скважины № 21 Беловского месторождения, находящегося около с. Беловка Богатовского района, произошел несчастный случай. При выполнении спускоподъемных операций погружного электрического центробежного насоса пострадали три человека, сообщает Средне-Поволжское управление Ростехнадзора.

ЧП случилось еще 23 сентября, но известно о нем стало только сейчас, когда Ростехнадзор сообщил о завершении расследования.

По данным ведомства, пострадали работники подрядной организации ООО "СКС-Технологии". Один из них получил тяжелые повреждения, двое - легкие.

По результатам расследования комиссия пришла к выводу, что причинами несчастного случая стали неисполнение плана работ при проведении ремонта скважины, а также неудовлетворительная организация производства работ.

"Комиссией установлены лица, допустившие нарушения. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, отраженные в акте о расследовании, взяты на контроль управлением", - отмечают в Ростехнадзоре.