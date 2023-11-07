Девушка из Сызрани "инвестировала" в мошенников 1,5 млн рублей

В Сызрани жертвой мошенников стала 22-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
С девушкой через интернет связался неизвестный, представился сотрудником биржи и пообещал высокий доход, а также помощь с инвестициями в выгодные проекты.
Потерпевшей предложение показалось заманчивым. Она взяла кредит и перевела злоумышленникам 1,5 млн рублей. После этого "сотрудники биржи" перестали выходить на связь.
ГУ МВД призывает жителей региона быть бдительными и остерегаться мошенников, которые предлагают заработать на инвестициях.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно