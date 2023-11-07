Девушка из Сызрани "инвестировала" в мошенников 1,5 млн рублей

В Сызрани жертвой мошенников стала 22-летняя местная жительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

С девушкой через интернет связался неизвестный, представился сотрудником биржи и пообещал высокий доход, а также помощь с инвестициями в выгодные проекты.

Потерпевшей предложение показалось заманчивым. Она взяла кредит и перевела злоумышленникам 1,5 млн рублей. После этого "сотрудники биржи" перестали выходить на связь.

ГУ МВД призывает жителей региона быть бдительными и остерегаться мошенников, которые предлагают заработать на инвестициях.