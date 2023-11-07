Из-за обрушения в центре Самары возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за обрушения в центре города. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, ранее прокуратура сообщала, что днем 7 ноября на ул. Степана Разина, 78 обрушилась торцевая часть кровли на строительные конструкции при ремонтных работах в Спасо-Вознесенском соборе.

По версии следствия, из-за нарушений при строительных работах обрушились леса. В результате пострадали трое мужчин. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Уголовное дело возбудили по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").