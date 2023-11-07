Из-за обрушения в центре Самары возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за обрушения в центре города. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, ранее прокуратура сообщала, что днем 7 ноября на ул. Степана Разина, 78 обрушилась торцевая часть кровли на строительные конструкции при ремонтных работах в Спасо-Вознесенском соборе.
По версии следствия, из-за нарушений при строительных работах обрушились леса. В результате пострадали трое мужчин. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Уголовное дело возбудили по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!