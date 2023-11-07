Футболисты "Крыльев" Горшков и Солдатенков вызваны в сборную России

Футболисты "Крыльев Советов" Юрий Горшков и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 13 по 20 ноября в Новогорске.

У россиян запланирована одна товарищеская встреча со сборной Кубы. Матч пройдет 20 ноября в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". Начало — в 20:30 по самарскому времени.