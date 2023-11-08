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ЖКХ и благоустройство Общество

Учащиеся "Кванториума" познакомились с работой ТЭЦ ВАЗа

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Т Плюс" организовало экскурсию на ТЭЦ ВАЗа для воспитанников Центра технического творчества "Кванториум" (Тольятти). Мероприятие прошло в рамках акции "Билет в будущее", направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.

Об истории создания ТЭЦ Волжского автозавода, специфике работы энергетического оборудования и современных технологиях в энергетике ребятам рассказали технический директор — главный инженер станции Валерий Ратницын и начальник производственно-технического отдела Евгений Сарычев. После этого экскурсанты посетили котельный и турбинный цеха, химическую лабораторию и главный щит управления, а также осмотрели дымовую трубу и градирню. По окончании экскурсии ребят ждал горячий чай с пирогами и сувениры от энергетиков.

"Мы проводим целую серию профориентационных мероприятий для старшеклассников — от тематических лекций до компьютерных игр. Данная экскурсия позволила наглядно донести до ребят специфику большой энергетики, познакомив их с работой крупнейшей электростанции региона", — отметила заместитель директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.

В рамках сотрудничества с "Т Плюс" воспитанники "Кванториума" уже встречались с руководством энергокомпании, знакомились с работой Лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.

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