Учащиеся "Кванториума" познакомились с работой ТЭЦ ВАЗа

ПАО "Т Плюс" организовало экскурсию на ТЭЦ ВАЗа для воспитанников Центра технического творчества "Кванториум" (Тольятти). Мероприятие прошло в рамках акции "Билет в будущее", направленной на привлечение в отрасль молодых и перспективных кадров.
Об истории создания ТЭЦ Волжского автозавода, специфике работы энергетического оборудования и современных технологиях в энергетике ребятам рассказали технический директор — главный инженер станции Валерий Ратницын и начальник производственно-технического отдела Евгений Сарычев. После этого экскурсанты посетили котельный и турбинный цеха, химическую лабораторию и главный щит управления, а также осмотрели дымовую трубу и градирню. По окончании экскурсии ребят ждал горячий чай с пирогами и сувениры от энергетиков.
"Мы проводим целую серию профориентационных мероприятий для старшеклассников — от тематических лекций до компьютерных игр. Данная экскурсия позволила наглядно донести до ребят специфику большой энергетики, познакомив их с работой крупнейшей электростанции региона", — отметила заместитель директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.
В рамках сотрудничества с "Т Плюс" воспитанники "Кванториума" уже встречались с руководством энергокомпании, знакомились с работой Лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!