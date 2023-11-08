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Театр Культура

Самарский театр оперы и балета приглашает зрителей на оперу "Кармен"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представление пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 23 ноября (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Ее привязанность не длится долго, но мужчины готовы отдать все за миг любви такой женщины — воплощенной свободы и чувственности. Яркая и дерзкая, не боящаяся жить и умереть, Кармен покоряет сердца, как и музыка Жоржа Бизе в опере с ее именем.

Петр Ильич Чайковский писал: "Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять "Кармен" будет самой популярной оперой в мире…". Опера и по сей день не утратила своих высоких позиций, входя в ХХI веке в десятку самых популярных в мире.

Дирижер спектакля — Андрей Данилов.

Режиссер-постановщик — Георгий Исаакян.

Художник-постановщик — Елена Соловьева.

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