Самарский театр оперы и балета приглашает зрителей на оперу "Кармен"

Представление пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 23 ноября (12+).
Ее привязанность не длится долго, но мужчины готовы отдать все за миг любви такой женщины — воплощенной свободы и чувственности. Яркая и дерзкая, не боящаяся жить и умереть, Кармен покоряет сердца, как и музыка Жоржа Бизе в опере с ее именем.
Петр Ильич Чайковский писал: "Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять "Кармен" будет самой популярной оперой в мире…". Опера и по сей день не утратила своих высоких позиций, входя в ХХI веке в десятку самых популярных в мире.
Дирижер спектакля — Андрей Данилов.
Режиссер-постановщик — Георгий Исаакян.
Художник-постановщик — Елена Соловьева.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.