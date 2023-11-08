Театр "Город" покажет премьеру спектакля "Свадьба"

В пятницу, 10 ноября, в 19:00, Самарский театр "Город" представит премьеру спектакля "Свадьба" (12+) по пьесе Антона Чехова.
Водевиль "Свадьба" по одноимённой пьесе Антона Чехова, является язвительной сатирой на обывательские нравы мещан дореволюционной России.
"В спектакле представлены Чеховские аллюзии на традиции русской свадьбы в сатирических и острых тонах. Высмеивание опошления традиций и обрядов. Пошлость, развязность и отсутствие субординации, неспособность соблюдения принятым между людьми ритуалом торжественного или лирического обращения, в праздничную обрядовую ситуацию врывается обыденщина, вульгарность и непристойность.
Само торжество происходит не дома/даче/территории жениха или невесты, а в арендованном помещении — небольшой столовой. Гости приехали за возможностью бесплатно выпить и закусить. Шафер не может выучить французские слова для проведения обряда. И главный мотив свадьбы — это приданое (деньги) и возможность познакомиться с важными людьми для личных целей, а не любовь и нежность", — рассказывают о спектакле организаторы.
Спектакль пройдет в СОУНБ (пр. Ленина, 14а).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.