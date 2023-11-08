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Театр Культура

Театр "Город" покажет премьеру спектакля "Свадьба"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 ноября, в 19:00, Самарский театр "Город" представит премьеру спектакля "Свадьба" (12+) по пьесе Антона Чехова.

Фото: театр Город

Водевиль "Свадьба" по одноимённой пьесе Антона Чехова, является язвительной сатирой на обывательские нравы мещан дореволюционной России.

"В спектакле представлены Чеховские аллюзии на традиции русской свадьбы в сатирических и острых тонах. Высмеивание опошления традиций и обрядов. Пошлость, развязность и отсутствие субординации, неспособность соблюдения принятым между людьми ритуалом торжественного или лирического обращения, в праздничную обрядовую ситуацию врывается обыденщина, вульгарность и непристойность.

Само торжество происходит не дома/даче/территории жениха или невесты, а в арендованном помещении — небольшой столовой. Гости приехали за возможностью бесплатно выпить и закусить. Шафер не может выучить французские слова для проведения обряда. И главный мотив свадьбы — это приданое (деньги) и возможность познакомиться с важными людьми для личных целей, а не любовь и нежность", — рассказывают о спектакле организаторы.

Спектакль пройдет в СОУНБ (пр. Ленина, 14а).

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