"Самарский студенческий дебют" проведет мастер-класс для первокурсников

В пятницу, 10 ноября, с 14:00 до 18:30 в "СамАрте" пройдет встреча с Иваном Дементьевым, основателем, продюсером и художественным руководителем Русской Международной Практической Школы "Метод Чехова", актером театра и кино.
Регистрация участников на платформе ФГАИС "Молодежь России" по ссылке. Молодые люди узнают о "Методе Чехова", а также о том, как проживать чувства на сцене, чтобы зритель тебе верил.
Также сразу после встречи у участников будет возможность посмотреть спектакль "Возвращение" в режиссуре лауреата Национальной Премии "Золотая Маска" Галины Зальцман.
Постановка доступна по Пушкинской карте по предварительной регистрации по ссылке.
Фестиваль "Самарский студенческий дебют" стартовал 24 октября. В нем участвуют студенты-первокурсники 13 образовательных организаций высшего образования региона. Лучшие студенческие номера в каждом направлении будут отмечены на Гала-концерте фестиваля, который состоится в ноябре 2023 г. в МТЛ "Арене".
Главная цель фестиваля - выявление и поддержка творческой молодежи Самарской области, а также популяризация творчества среди студентов первого курса и их мотивация к дальнейшему участию в творческих проектах региона.
Проект "Студенческий дебют" является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и проводится в рамках национального проекта "Образование". Организаторами выступают правительство Самарской области, Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.