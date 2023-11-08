"Самарский студенческий дебют" проведет мастер-класс для первокурсников

В пятницу, 10 ноября, с 14:00 до 18:30 в "СамАрте" пройдет встреча с Иваном Дементьевым, основателем, продюсером и художественным руководителем Русской Международной Практической Школы "Метод Чехова", актером театра и кино.

Регистрация участников на платформе ФГАИС "Молодежь России" по ссылке. Молодые люди узнают о "Методе Чехова", а также о том, как проживать чувства на сцене, чтобы зритель тебе верил.

Также сразу после встречи у участников будет возможность посмотреть спектакль "Возвращение" в режиссуре лауреата Национальной Премии "Золотая Маска" Галины Зальцман.

Постановка доступна по Пушкинской карте по предварительной регистрации по ссылке.

Фестиваль "Самарский студенческий дебют" стартовал 24 октября. В нем участвуют студенты-первокурсники 13 образовательных организаций высшего образования региона. Лучшие студенческие номера в каждом направлении будут отмечены на Гала-концерте фестиваля, который состоится в ноябре 2023 г. в МТЛ "Арене".

Главная цель фестиваля - выявление и поддержка творческой молодежи Самарской области, а также популяризация творчества среди студентов первого курса и их мотивация к дальнейшему участию в творческих проектах региона.

Проект "Студенческий дебют" является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и проводится в рамках национального проекта "Образование". Организаторами выступают правительство Самарской области, Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).