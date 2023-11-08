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В среду, 15 ноября, в 19:00 в "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Архипелаг грез" (12+) с участием двенадцати художников и двух коллективов из разных городов России.