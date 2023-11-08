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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Архипелаг грез"

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 ноября, в 19:00 в "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Архипелаг грез" (12+) с участием двенадцати художников и двух коллективов из разных городов России.

Экспозиция будет состоять из проектов-"островов", воспроизводящих метафору архипелага. Среди работ - инсталляции, объекты, живопись, графика и видео, объединенные темой воображаемых миров.

Участники: Артур Голяков (Казань), ХО ГУЙ (Егор Ефремов, Мария Плаксина) (Екатеринбург), Анастасия Деревякина (Самара), Алексей Журавлев (Самара), Диана Капизова (Москва), Корси (Москва), Денис Крюков (Москва), Максим Ксута (Москва), Рамин Нафиков (Казань), Максим Новиков (Москва), Игорь Поносов (Санкт-Петербург), Серафима Сажина (Санкт-Петербург), spdplf (Илья Борзунов, Дарья Каракулова, Анастасия Тихомирова, Самара, Санкт-Петербург), Саша Шардак (Казань).

Куратор: Сергей Гуськов.

Выставка организована Фондом поддержки современного искусства "СФЕРА" (Москва), галереей "Виктория" (Самара) и Жилым комплексом "ЗИМ Галерея" (Самара), Центром современной культуры "Смена" (Казань).

Адрес проведения: Самара, ул. Ново-Садовая, 106г, третий этаж, вход через Росгосстрах.

Выставка будет доступна до 14 января:

Ср-Пт 16:00 - 21:00

Сб-Вс 15:00 - 21:00

Вход свободный.

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