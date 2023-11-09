Жители домов на ул. 22 Партсъезда в Самаре, оставшиеся без воды, могут набрать ее в бойлере

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В четверг, 9 ноября, жители домов по ул. 22 Партсъезда, 44, 46, 52, 52 "А", 56 остались без холодной воды из-за аварийной ситуацией на коммунальных сетях.