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Начинающие предприниматели Самарской области озвучили идеи для стартапов

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Платформа для верстки студенческих презентаций, агентство по декорации свадеб и маркетплейс юридических услуг — такие бизнес-идеи предложили на суд экспертам участники образовательного интенсива "Марафон генерации идей: Осенний воркшоп по тестированию бизнес-моделей". Организатором события выступил Региональный центр инноваций StartupSamara.

Основная задача традиционного мероприятия — объединить на одной площадке всех, кто хочет запустить собственный стартап. В этом году марафон прошел уже во второй раз.

В этот раз в нем приняли участие 49 потенциальных предпринимателей, в том числе студентов самарского ПГУТИ, а также тольяттинских ПВГУС и ТГУ, разбирали инструменты генерации идей стартапа, основы изучения потенциальных клиентов, учились подбирать подходящую под свой проект модель монетизации, а в конце дня презентовали результаты работы приглашенным бизнес-экспертам.

Марафон генерации идей прошел на площадке партнера интенсива — регионального центра "Мой Бизнес", по заказу областного минэкономразвития. Комфортный деловой климат в Самарской области создается благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Сегодня в Самарской области есть все условия, необходимые для успешного старта в предпринимательстве. Действует сеть центров "Мой бизнес", региональные институты развития, комплекс мер поддержки. Мы готовы поддержать каждого уже на этапе идеи, сопроводить и подобрать инструменты, наиболее актуальные в каждом конкретном случае, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Из 15 команд на старте до итоговой презентации дошли 10. Призовые места "Марафона генерации идей" получили следующие проекты:

1 место: проект "ShowCase" — приложение, которое на основе технологий искусственного интеллекта сможет составлять презентационные материалы студентам, опираясь на содержание их научных докладов.

2 место: проект по оформлению свадебных торжеств, главным преимуществом которого выступает кастомизированный подход к каждому клиенту.

3 место: проект "Юристы тут" — платформа по поиску квалифицированных юридических услуг.

Отмеченные экспертами проекты получат возможность принять участие в двухдневном интенсиве "Стартап-выходные" от команды StartupSamara 25–26 ноября без предварительной модерации.

"Мы подготовили для участников воркшопы по генерации идей, поиску целевой аудитории, разработке бизнес-моделей — много практики и нетворкинга. В свою очередь могу отметить, что на мероприятии мы видим много новых лиц. Рады, что и студенты самарских, тольяттинских вузов, и начинающие предприниматели в целом используют возможности, которые предоставляет наша команда в регионе, максимально эффективно", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.

Все участники марафона смогли в индивидуальном порядке проконсультироваться с приглашенными экспертами по работе со стартапами ранних стадий.

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