Начинающие предприниматели Самарской области озвучили идеи для стартапов

Платформа для верстки студенческих презентаций, агентство по декорации свадеб и маркетплейс юридических услуг — такие бизнес-идеи предложили на суд экспертам участники образовательного интенсива "Марафон генерации идей: Осенний воркшоп по тестированию бизнес-моделей". Организатором события выступил Региональный центр инноваций StartupSamara.
Основная задача традиционного мероприятия — объединить на одной площадке всех, кто хочет запустить собственный стартап. В этом году марафон прошел уже во второй раз.
В этот раз в нем приняли участие 49 потенциальных предпринимателей, в том числе студентов самарского ПГУТИ, а также тольяттинских ПВГУС и ТГУ, разбирали инструменты генерации идей стартапа, основы изучения потенциальных клиентов, учились подбирать подходящую под свой проект модель монетизации, а в конце дня презентовали результаты работы приглашенным бизнес-экспертам.
Марафон генерации идей прошел на площадке партнера интенсива — регионального центра "Мой Бизнес", по заказу областного минэкономразвития. Комфортный деловой климат в Самарской области создается благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".
"Сегодня в Самарской области есть все условия, необходимые для успешного старта в предпринимательстве. Действует сеть центров "Мой бизнес", региональные институты развития, комплекс мер поддержки. Мы готовы поддержать каждого уже на этапе идеи, сопроводить и подобрать инструменты, наиболее актуальные в каждом конкретном случае, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Из 15 команд на старте до итоговой презентации дошли 10. Призовые места "Марафона генерации идей" получили следующие проекты:
1 место: проект "ShowCase" — приложение, которое на основе технологий искусственного интеллекта сможет составлять презентационные материалы студентам, опираясь на содержание их научных докладов.
2 место: проект по оформлению свадебных торжеств, главным преимуществом которого выступает кастомизированный подход к каждому клиенту.
3 место: проект "Юристы тут" — платформа по поиску квалифицированных юридических услуг.
Отмеченные экспертами проекты получат возможность принять участие в двухдневном интенсиве "Стартап-выходные" от команды StartupSamara 25–26 ноября без предварительной модерации.
"Мы подготовили для участников воркшопы по генерации идей, поиску целевой аудитории, разработке бизнес-моделей — много практики и нетворкинга. В свою очередь могу отметить, что на мероприятии мы видим много новых лиц. Рады, что и студенты самарских, тольяттинских вузов, и начинающие предприниматели в целом используют возможности, которые предоставляет наша команда в регионе, максимально эффективно", — отметил руководитель StartupSamara Александр Клюкач.
Все участники марафона смогли в индивидуальном порядке проконсультироваться с приглашенными экспертами по работе со стартапами ранних стадий.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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